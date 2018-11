La última cena…

ARTURO RÍOS RUIZ-CDMX, HOY Y MAÑANA

rrrart2000@hotmil.com

LA ÚLTIMA Y SE VAN.- Peña Nieto ya hizo su última comida con su esquipo, sólo no fue Osorio Chong y él ni lo mencionó y despertó especulaciones que ni caso hay que hacerles.

Mientras tanto, hay distintas reacciones entre los que salen; un buen busca cómo colarse al equipo moreno que tomará las tiendas del país, otros se van por las Consultorías, como Antonio Meade; aún quedan 12 gobernadores priístas donde pueden buscar la contratación.

Pero en el nivel en el que están todos los miembros del Gabinete legal y ampliado, ya sabemos que salieron cargados y se podrán dar la vida que quieran, aunque para ellos no hay algo peor que perder el poder, impunidad y el descaro que ejercieron.

Hay que dar nombres de los más cercanos que fueron los quienes más la gozaron; David Videgaray, que dicen, fue el poder tras el trono; Luis Miranda, torpe e incompetente, además de soberbio; Aurelio Nuño, el niño que no destacó y hasta lo empujaron como posible candidato que tiene edad pasa entretenerse estudiando fuera del país.

Sigue Rosario Robles, que se va con cuentas pendientes como otros cuanto por la Estafa Maestra; Gerardo Ruiz Esparza, que lo perseguirá el socavón de Cuernavaca: en el caso de Emilio Lozoya Austin, ex de PEMEX, continuará con pesadillas con la constructora Odebrecht.

Así se acaba el episodio que tanto dejó y dejará qué decir, se van con la preocupación de un posible juicio, pues los ciudadanos sin tomar en cuenta su filiación política, piden a gritos castigo para muchos que ocuparon el poder en este pasado reciente. Veremos y diremos.

FOTOMULTAS.- Plausible e innovador lo que se sabe hará Claudia Sheinbaum con la sanción producto de las fotomultas, en lugar de sangrar con dinero al infractor, le asignará trabajo comunitario.

El detalle cae bien, es una manera de educar a quien falle en sus compromisos ciudadanos y un beneficio para muchos. De altura.

Nos parece mejor que quitar puntos para que en caso de reincidencia, se le retire la licencia de conducir al conductor.

MEDALLA PARA AMLO.- No cabe duda, Enrique Peña Nieto ya no figura, en el Senado se hace tiempo para que no le toque entregar la Medalla Belisario Domínguez y todo se acomodará para que sea ya saben quién, el que entregue el preciado galardón.