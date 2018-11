¡La caída del circu!

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com…. Sígueme -estimado lector- en @LaPlataforma0 en FACEBOOK, @LaPlataforma_ en TWITTER y la-plataforma.com EL PORTAL WEB, donde hay más información, fotos y documentación contundente de los casos de corrupción aquí publicados… Encerrados en su búnker del Centro Técnico Administrativo de PEMEX en la ciudad de Villahermosa, en la colonia Carrizal, CIRCUNCISIÓN HINOJOSA PUEBLA (foto) y sus subdirectores se reunieron el pasado viernes como “HITLER en sus últimos días” para preparar los escenarios ante la inminente caída del Jefe de Jefes de la Mafia Petrolera…Saben muy bien que no pueden justificar los números de la actual producción, no hay forma de cuadrar sus actos, administraciones y fortunas, ya que todos tienen cola y se saben sus pecados…Todos con caras largas y nerviosos de la incertidumbre sobre el destino de sus fortunas amasadas al amparo de su actual líder en PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, el cual fue el causante y cómplice del mayor saqueo a las arcas de la empresa y del declive de la producción al grado de tener que estar importando petrolero ligero, cuando el territorio de Tabasco es muy rico en ello, pero CIRCUNCISIÓN prefirió las mieles del poder y fue cómplice de la toma de los extranjeros de los campos y de secar a PEMEX de todo recurso…Bien saben todos que la nueva Administración nunca aceptará sus nexos y corruptelas con los empresarios, por lo que han decidido darles contratos a sus amistades y preparar su jubilación para irse con las manos llenas, con una mensualidad superior a lo que ganará –al día de hoy- el próximo PEJIDENTE y con total impunidad ya que están dejando de encargados de despacho a sus esbirros que ellos mismos crearon y encumbraron, con la misión de enamorar a OCTAVIO ROMERO OROPEZA con su dicho que solo ellos pueden y saben hacerlo y perpetuar la mafia…Estoy hablando de GERARDO REYES REZA de la Sur, OCTAVIO BARRERA de Confiabilidad, JOSÉ LUIS EL CHINO FONG de la Norte, y RAFAEL PÉREZ HERRERA …Lo que definitivamente mantenerlos sería el fracaso de las nuevas políticas petroleras…2.-Por ejemplo REYES REZA está cobrando la cifra de 3500 pesos por pareja para su posada de élite en conocido hotel de 5 estrellas en Villahermosa, dejando fuera el concepto original para beneficio de los trabajadores en Navidad, que ahora le tienen que pagar su borrachera de fin de año si quieren ir…Obvio la idea con estos montos es dejar fuera a la “perrada”…¿Y la Secretaría de la Función Pública?, Bien, gracias…3.-Nos reportan que en Mantenimiento siguen haciendo de las suyas, en donde por “lapicear” los trabajos se dañó uno de los componentes…Ineficiencia mostrada y moches de compañías a GAYTÁN, jefe de Mantenimiento-Cárdenas… Y lo mismo sucede en Comalcalco con JUAN MARTÍN LÓPEZ ALARCÓN, protegido de LAMBARRIA que a su vez son protegidos por la dupla SILVA y RANGEL, ya que no se justifica tener comisionado a GAYTÁN en Cárdenas cuando debe de estar en Agua Dulce y a LÓPEZ ALARCÓN en Villahermosa, pero como es negocio, no les interesa y nos siguen afectando a la clase trabajadora sindicalizada…Todo se comprueba con checar cuánto dinero se le ha metido a esos equipos en papel para cosas sencillas…Habrá más.