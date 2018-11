Enfrenté muchos miedos

Ciudad de México.– Ha sido un día ajetreado, pues entre vuelos, trayectos, y por supuesto todos los compromisos que hay que cumplir por ser parte de uno de los programas más exitosos en los últimos tiempos, el desgaste no puede quedar de lado.

Dragon Lee, quien tuvo que abandonar el Exatlón, pues presentó algunas afecciones por un viejo problema en el oído, con todo y el cansancio evidente acude a la cita pactada y, para empezar la charla con Grupo Cantón, presume el video de una niña llorando, enseguida que se anunció su partida de una de las paradisiacas playas de República Dominicana.

Es real, aunque el discurso es recurrente, y hasta pareciera un lugar común entre los protagonistas cuando ya llevan el título de desterrados, después de haber estado inmersos en el reality show, ya nada será igual, siempre para bien.

Pero el esteta, quien es una de las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), para darle el banderazo al ejercicio de preguntas y respuestas aclara que abandonó la competencia por un problema de salud auténtico, y por lo mismo quiere evitar cualquier tipo de suspicacias.

“No me esperaba todo esto, el ver todo el público que me quiere y que me apoya, que me manda mensajes, de ver tantos niños a los que sí les pude dar un buen ejemplo, cuando hago la maroma: operación dragón, tantos chavitos que también la hacen, me llena de mucha felicidad y orgullo, pude darles alguna motivación, alegrías, estoy feliz, pero a la vez triste, porque no era la forma en que pretendía salir.

“Me sorprendió la manera, porque si salía, quería hacerlo eliminado, pero realmente el problema del oído sí me afectó, no estamos hablando de un desgarre, de un hombro, es más grave lo del oído, porque la infección puede entrar al cerebro y ser mucho más fuerte, tengo roto el tímpano, y la infección entró más adentro, ahora mismo sólo escucho el 40 por ciento”, explica el hermano del Toro Blanco Rush.

Dragon asevera que “yo tenía un problema serio desde antes de entrar, de los golpes de la lucha me había roto el tímpano, pero bueno continué, y ya con el tiempo eso se agravó. No me tenía que entrar agua, pero con la lesión había más posibilidades, además del lodo, las albercas no estaban tan limpias, se van ensuciando. Cuando dormía me salía un líquido que olía muy feo, era la pus, y yo me empezaba a asustar porque de repente me llegaba un dolor muy fuerte, como un golpe, ya no escuchaba bien”.

GRANDIOSO

Dejando de lado el instante incómodo, el capítulo nostálgico, el gladiador técnico comparte la experiencia que le dejó esta última aventura, pues le sirvió para sortear algunas asignaturas pendientes que tenía en su vida.

“Habían invitado a mi hermano Místico, pero no podía, porque es la figura del Consejo. Pensaron en mí, la primera vez no podía por compromisos, de hecho fue hasta la tercera llamada que pude aceptar. Había tenido una lucha de campeonato en San Francisco, de manera accidental le rompí el cuello al rival, y me entró el remordimiento, yo quería despejarme un poco de la lucha, y por eso tomé esta oportunidad, porque además estaba cansado, y dije: ‘Me voy a tomar unas vacaciones’.

“Una de las cosas que me gustó de Exatlón es que enfrenté muchos miedos, y los superé; por ejemplo, yo no sé nadar, entré sin saber nadar, y hay un tobogán que cuando caes son tres metros de agua, y me daba miedo, no de aventarme, más bien de no salir, pues no te dejan practicar ni nada. Yo le dije a Jahir (Ocampo) en un hotel donde nos hospedemos, y me enseñó un poco, también le perdí el miedo al mar”.

Dragon Lee, para cerrar la charla y resumir todo lo que pasó, lanza frontal: “Viví muchas experiencias bonitas, la verdad es la mejor experiencia que he tenido en mi vida”.