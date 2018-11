En robo a López Tarso, las ratas aún siguen sueltas

El pasado fin de semana, dos delincuentes ingresaron a la casa del actor Ignacio López Tarso y fueron sorprendidos en pleno acto por su hijo, quien por temor a agresiones no hizo nada para detenerlos. Don Ignacio, afortunadamente, no estaba en su domicilio de la alcaldía Tlalpan cuando entraron los rateros y se llevaron documentos importantes, dinero y demás valores en una caja fuerte.

La denuncia del robo la presentó su hijo Juan Ignacio Aranda. Es mentira que López Tarso haya visto junto con su hijo a los rateros en el momento en el que huían, porque el primer actor se encontraba dando función de la obra d El cartero en Los Mochis, Sinaloa, por lo tanto el único testigo y que no pudo hacer nada por alcanzar a los bandidos fue su hijo. López Tarso recibió la desagradable noticia por parte de su hijo. Hasta el cierre de esta edición, las investigaciones no habían arrojado datos sobre los responsables de este acto, ya tan frecuente que no sorprende a la ciudadanía, si no que la enardece.

Los asaltantes rompieron una puerta con mazo y cincel para lograr su cometido

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:30 y 18:00 horas, en la parte alta de la casa y los delincuentes utilizaron herramientas para forzar la chapa de la puerta de la recámara del primer actor.