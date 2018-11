Canelo Álvarez por la historia

Ciudad de México.– Tras superar a Gennady Golovkin y obtener los campeonatos absolutos en Peso Medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en septiembre pasado, Saúl Álvarez quiere cerrar el año haciendo historia en el pugilismo nacional.

Al ya mencionado campeonato ante el kazajo, y al título ganado en 2010 en Peso Superwélter, el Canelo quiere sumar el cinturón Supermedio de la AMB en poder de Rocky Fielding.

Por lo que se medirá el británico el próximo 15 de diciembre en el Madison Square Garden de Nueva York, donde el tapatío buscará escribir su nombre junto a los de: Juan Manuel Márquez, Julio César Chávez, Erick Morales, Marco Antonio Barrera, Jorge Arce, Fernando Montiel y Abner Mares, como los únicos mexicanos que han conquistado tres cetros absolutos en distintos tonelajes.

“Para mí es muy importante estar en esa lista, para eso estoy en el boxeo, para hacer historia, y es muy importante esta pelea y ganar ese título para nosotros”, reveló el propio Álvarez en teleconferencia internacional desde su campamento en San Diego, California, donde señaló las dificultades de subir a un nivel más pesado del que acostumbra.

“Ninguna pelea es fácil, no es secreto que soy mejor peleador que él (Rocky Fielding) y tengo más experiencia, pero es el riesgo que estoy tomando al subir de categoría, meterme a la zona de confort del Campeón en su peso, es lo que nivela la pelea”.

Además, Fielding es más alto que el mexicano por 12 centímetros, algo que no inquieta a Saúl.

“No me preocupa, estamos trabajando para eso, soy un peleador que sabe adaptarse y el 15 de diciembre lo haré.

“Me estoy preparando para una pelea dura y sé que va estar difícil, el alance que tiene, está acostumbrado a recibir golpes de otro Peso, no será fácil y me estoy preparando para el mejor Rocky Fielding y que no haya sorpresas”, apuntó Álvarez Barragán.

Eddy Reynoso, manager y entrenador del Canelo, de igual forma descartó cualquier tipo de ventaja para el contrincante por su estatura.

“Será una pelea peligrosa para nosotros porque subimos de categoría, siempre que un boxeador sube o baja de su Peso tiene que experimentar cómo se siente, pero nosotros tenemos la confianza de que tenemos un buen peleador, la estatura no será una desventaja, tenemos bien estudiado al rival”, refirió el mentor del atleta tapatío.