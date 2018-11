Asesorará Inmujer contra violencia física

El nuevo Gobierno que iniciará a partir del 5 de diciembre, tiene previsto que personal capacitado del Instituto de la Mujer asesore legalmente a mujeres que sean presentadas ante el Ministerio Público por sufrir violencia física o de otra índole.

La jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que junto con organizaciones no gubernamentales estudian la importancia de declarar la alerta de género en la capital de la República, porque no basta con la declaración si no existe un programa y con instalaciones adecuadas para atender a las víctimas.

Recordó que independientemente de la alerta de género, su Gobierno tiene contemplado arrancar un programa en contra la de la violencia contra las mujeres a partir del 15 de diciembre.

El programa arrancará con cuatro ejes que serán: erradicar la violencia de género; embarazos entre adolescentes; fortalecimiento en la autonomía económica de las mujeres y poner en marcha el sistema de cuidados –hijos de las mujeres-.

De acuerdo con datos del Consejo local para Prevenir y Erradicar la Discriminación, siete de cada diez mujeres en la Ciudad de México sufren violencia de todo tipo desde que nacen hasta la edad adulta.

ESTARÁN EN EL MP

En los ministerios públicos habrá personal del Instituto de la Mujer para asesorar y orientar a las mujeres víctimas de violencia.

MÁS VIOLENTA

En la Ciudad de México es donde más se violentan los derechos de las mujeres.