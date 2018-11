Valores, fundamentales para lograr la transformación del país: AMLO

México.- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, puntualizó que para avanzar en la transformación del país, los valores son fundamentales, por lo que se deben recuperar los principios que forjen un mejor país.

Al presentar la convocatoria para crear una Constitución Moral, López Obrador reconoció: “Me sentía insatisfecho de no tener esto resuelto o en proceso de solución, sentía que nuestro proyecto estaba cojo, nada más fincado en un pie, en el del bienestar material, en buscar que haya crecimiento económico, que haya empleo, que haya acceso a la educación, a la salud”.

Acompañado por el coordinador de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas, agregó: “Faltaba esto, que es fundamental, fortalecer los valores para poder llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país”.

Destacó que el propósito principal de este evento es el de convocar “a elaborar juntos una Constitución Moral; la propuesta del nombre también se va a someter a consulta para no imponer nada”. Dijo que de acuerdo con esta convocatoria, “que en las mesas, en el debate y en el Congreso se decida sobre cómo vamos a llamar a este documento”.

“Yo insistí en lo de Constitución Moral para provocar, para promover el debate, porque esto se ha dejado de lado durante mucho tiempo y se piensa que no debemos meternos en estos asuntos, que no corresponde”, reconoció.

Añadió que “hay quienes piensan que tiene que ver con lo religioso, hay quienes piensan que tiene que ver con lo personal, que esto es una invasión a nuestra intimidad”, y tras puntualizar que esto no será así, precisó: “Como ha quedado de manifiesto desde hace mucho tiempo, desde los griegos, es muy importante la moral”.

“Nosotros tenemos que demostrar que somos distintos, tenemos que ser un ejemplo al servir, como lo han hecho en otros tiempos buenos gobernantes, es un orgullo tener la oportunidad ahora de demostrar que hay una nueva forma de gobernar nuestro país, con honestidad y con fraternidad, con amor al prójimo”, manifestó.

Ramírez Cuevas explicó que el antecedente de esta Constitución Moral se remonta a 1944, cuando Alfonso Reyes escribió, a petición del entonces secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, un documento llamado “Cartilla Moral”.

Expuso que más que un cuerpo doctrinario de preceptos fue redactado como un conjunto de principios de convivencia cívica, a partir de respetos a la persona, a la familia, a la sociedad, a la patria, a la naturaleza y a la humanidad.

En el acto que se realizó en un hotel de la colonia Roma, Ramírez Cuvas indicó que se trata de actualizar este documento, “de volver moderna esa intención de la que habla el maestro Alfonso Reyes”.

De manera que “la convocatoria que hoy hacemos a todas y todos los mexicanos, es a conformar una Constitución Moral que fije las nuevas bases de la convivencia nacional, un código que al tiempo que fortalezca la unidad de los mexicanos, reconozca las diferencias y la pluralidad de identidades”, además de que fomente la solidaridad, garantice el derecho a disentir y el respeto a las individualidades y a la intimidad, expresó.

Verónica Velasco, participante en la construcción de este documento, enfatizó que no se trata de una constitución jurídica, no es un intento por normar la vida privada ni un pretexto para construir un modelo autoritario de gobierno, ya que no se trata de obligar ni imponer nada a nadie.

Agregó que tampoco se pretende que alguna institución se vuelva garante de la moral, no es un catecismo, ya que “vivimos en un Estado laico, soberano, democrático, que debe garantizar la protección jurídica y la libertad de las personas a elegir y a decidir sobre sus propias conductas y creencias”.

José Agustín Ortiz Pinchetti, también participante en la construcción del documento, señaló que los diversos sectores de la población, ciudadanos y organismos, podrán enviar sus propuestas para contribuir al mismo a partir del 3 de enero próximo y hasta el 30 de abril de 2019.

Destacó que serán “propuestas contundentes en no más de cuatro cuartillas”, y el próximo 31 de julio se realizará una gran convención para tomar decisiones respecto de los ejes fundamentales de esta nueva Constitución Moral.

Otro de los integrantes del equipo para la elaboración de esta Constitución Moral, Enrique Galván Ochoa, externó que hay datos que muestran que la mayor parte de los mexicanos en el servicio público son personas honestas, decentes, por lo que “quisiéramos proponerle al presidente López Obrador la creación de un premio anual nacional a los funcionarios honestos de nuestro país, porque se lo merecen”.

