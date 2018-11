No corrió sangre

Tarde o temprano sucedería, ¡y ya ocurrió! Sí, era claro que Atala Sarmiento y Cynthia Urias coincidirían en Televisa (recordemos que Cynthia -conductora de Cuéntamelo YA! y columnista de Diario BASTA!– destapó que Atala se encontraba en negociaciones con Televisa cuando esta aún trabajaba en Ventaneando). “Yo la vi en el sexto piso (de Televisa) vestida con un saquito rojo muy bonito y unos pantalones deshilachados de abajo”, le declaró Urias al desaparecido programa radiofónico Ke Krees (declaración que se volvió viral y fue noticia de primera plana). La hoy conductora de Intrusos siempre dijo que Cynthia mentía y la bloqueó de sus redes sociales. Sin embargo no era imposible que trabajando, las dos, en la misma empresa, se toparan de frente. Y eso ocurrió hace días: ambas cruzaban el mismo pasillo de Televisa. Pudieron agachar la mirada y hacerse las que no se vieron, pero sucedió lo contrario: se saludaron. No hubo sobresalto, rasguños ni jalones de greñas. Tampoco intimaron. El encuentro fue pacífico.

LES HIZO EL FUCHI

Bárbara de Regil no quiso retratarse junto a sus compañeras de trabajo. Sí, la protagonista de la chafísima Loca por el trabajo no accedió -en la premier de dicha película- a tomarse fotos con sus colegas Regina Blandón y Mariana Burelli. Tampoco consintió fotografiarse con los demás actores de la cinta. Cuando los fotógrafos le solicitaron sumarse a la foto grupal, se negó. Y a su equipo de trabajo le leyó la cartilla: “¡Los corro si me hacen retratarme junto a la Blandón o la Burelli”!

TRES REINAS JUNTAS

La soberana Verónica Castro será la anfitriona del programa especial de TV Azteca, Mañanitas a la Virgen (que va a trasmitirse la medianoche del 11 de diciembre). Ella, fervorosa guadalupana, va a conducir la serenata para la reina del cielo. La que también participa, cantando con su espléndida voz, es la reina de la música ranchera: doña Aida Cuevas.

______________________________________________________________________________________________________________________

HERROREZ

En Hoy, la persona encargada de los subtítulos, ¡le cambió el género a Mauricio Clark!

¡Se pasa!

_____________________________________________________________________________________________________________________

Por este tuit me doy cuenta que Rocío Maldonado, titular del programa radiofónico El show 1380, ignora que en español el plural de fan es fanes, ¡no fans!

____________________________________________________________________________________________________________________

Vergonzoso que MVS tenga como responsable de redes a alguien que no sabe el uso correcto de a, ha y ah.

_________________________________________________________________________________________________________________

Mire el tuit lleno de faltas de ortografía y carente de signos de puntuación que publicó la primera actriz Carmen Salinas:

Por eso voy a enviarle los datos del curso de ortografía y redacción que va a impartir la periodista Paulina Chavira. ¡Urge que se inscriba! ¡Burra!

_____________________________________________________________________________________________________________________

¡Por hoy BASTA! Nos leemos el lunes venidero.

Postdata. Di NO al uso de desechables de plástico y unicel.