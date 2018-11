Lauro Piñera funde Reguetón ¡con Mariachi!

Por Edwin Hernández

Con poco más de 10 años de trayectoria artística, el cantautor Lauro Piñera, de 23 años y oriundo de Oaxaca, se encuentra preparando su nueva producción discográfica, y aunque empezó dentro regional mexicano y mariachi, hoy le da un giro de 180 grados a su carrrera y fusiona ritmos como el reguetón y mariachi en su nuevo tema titulado “Quédate”.

“Empecé en el regional mexicano, ya que desde pequeño escuchaba a Vicente Fernández, Pedro Infante y música de mariachi; en un inicio solo cantaba covers y gracias al apoyo de Rodrigo Cuevas pude grabar algunos temas de mi autoría; pero me gusta apostarle a cosas nuevas, no me da miedo y una noche con amigos empezamos a escribir la canción, decidimos meterle trompetas, guitarras y beats, y nos dio como resultado Quédate”, comentó.

Lauro se encuentra agradecido por el apoyo de la gente con este tema, que ya suena en radio nacional y en plataformas digitales.

¿Sabías que…?

Ha compartido escenario con grandes de la música como Banda MS y Los Recoditos