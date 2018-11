EL ATLETA-DAVID LEÓN ROMERO

Como gobernador de Oaxaca, en 1852, Benito Juárez pronunció frente al congreso de su estado la siguiente frase: “Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado”. Escucho la sorpresa y el reclamo que producen en integrantes de diferentes sectores, el tope de percepciones para los funcionarios por debajo del ingreso del presidente y la redistribución del monto de los sueldos para disminuir los de alto nivel y con ello compensar los de la base trabajadora: “¿Cómo puede ser que nuestros sueldos como funcionarios bajen? ¿Qué talento podrán atraer con sueldos tan bajos? El sueldo bajo traerá consigo más corrupción. Si comparamos los ingresos del sector público con los del privado la diferencia es abismal”.

¿Tendrá esto algo de cierto? Vayamos paso por paso. Primero habría que revisar una pequeña radiografía de nuestro país para ubicar en dónde estamos: somos la economía número 15 del mundo, el 43 por ciento de nuestra población vive en pobreza y el salario mínimo ronda los 88 pesos diarios.

El promedio de salarios de los empleados del sector público es mucho más alto que el de los integrantes del sector privado. Aunque, si existieran casos contrarios, serían absolutamente válidos, dado que, la misión del sector privado es la de generar riqueza y distribuirla, vocación completamente opuesta a la del sector público. La corrupción no necesariamente tiene que ver con el nivel de ingreso, sino con los principios y valores éticos y morales de los funcionarios. Los sueldos de los funcionarios mexicanos son más altos que los de los suizos, franceses, noruegos, etcétera .