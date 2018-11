Cancelan gira de obra de teatro

Por Fabiola Albarrán

Después de que el pasado fin de semana el elenco de la obra Cleopatra metió la pata cancelara su tour por el sureste del país, Grupo Cantón buscó a Omar Suárez, productor de la puesta en escena, para que aclarara cuál fue el motivo de la cancelación.

Aunque en un principio no quiso hablar, al final dijo: “Sinceramente Los Mascabrothers se cambiarán por otros actores. Tuvimos algunas diferencias, ellos querían mandar un poco más.

“Por ahora no puedo decir más porque firmé un contrato de confidencialidad. Lo que sí es que los cambios que se harán es por el bien del proyecto. Esperamos reponer las fechas en el primer semestre del 2019”, aseguró.

Cabe mencionar que en el portal de Internet de la revista TVNotas publicaron una entrevista con el productor tras el supuesto secuestro que sufrió un tráiler del staff en la carretera de Reynosa, Tamaulipas, que transportaba escenografía y equipo de audio.

Después de que en una de las emisiones del programa Ventaneando los conductores lo desmintieron con una entrevista que le realizaron al comediante Freddy Ortega, el cual dijo que no era cierto tal secuestro, y mucho menos que algún actor haya sufrido daño.

En ella, Omar dijo: “Es evidente que el programa ha tenido algún rechazo hacia mí. He pedido derecho de réplica pero no se me ha otorgado. Es un tema muy delicado como para haberlo inventado. Tengo pruebas de todo lo sucedido y con eso te digo todo”.