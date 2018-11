Atala Sarmiento respondió a Pati Chapoy

Atala Sarmiento cumplió seis meses fuera de las filas de TV Azteca y lo celebró con un mensaje en el que respondió a su exjefa, Pati Chapoy.

Chapoy afirmó en una entrevista con Mara Patricia Castañeda que Sarmiento sentía envidia de su cuñada, Jimena Pérez, conocida como “La Choco”, desde que esta se integró al programa.

Estas declaraciones provocaron que Atala Sarmiento en su cuenta de Twitter respondiera.

“Hace seis meses di vuelta a la página para iniciar otro capítulo de mi vida. En este tiempo he aguantado todo tipo de embates de quien no deja de buscar maneras de desprestigiarme profesionalmente. Ahora también me atacan en lo personal intentando enemistarme con mi familia”, expresó.