Lista la Liguilla del Apertura 2018

Ciudad de México.– Al final, casi todo se mantuvo igual, pues sólo el Morelia, que cayó ante Cruz Azul 0-2, le cedió su lugar en la Liguilla al Querétaro, que de la mano de Rafa Puente volverá a palpar lo que es estar en el tramo estelar.

Así, después de 17 jornadas completas, las matemáticas indican que La Máquina, como sucedió casi durante toda la temporada, es el uno de la competencia, por lo que ahora recibirá al ocho, que en este caso fueron los Gallos.

Las Águilas, que cerraron el semestre regular goleando 4-1 al Veracruz, aunque con la asignatura pendiente de que no hay quien meta los penaltis, pues esta vez falló Cecilio Domínguez, al quedar sembrado dos, se medirá en su llave de Cuartos de Final al siete, los Diablos Rojos.

Universidad, que completa a los equipos grandes que son invitados a la Fiesta Grande, como tercero de la tabla general ahora jugará en duelos de Ida y Vuelta con los felinos de Ricardo Tuca Ferretti, sextos del pelotón, al tiempo que los otros norteños: Guerreros y Rayados, como cuatro y cinco, dirimirán el otro boleto para las Semifinales de este curso.

Hoy se conocerán fechas y horarios de la primera Fase de eliminación; sin embargo, si no pasa nada raro, todo apuntaría a que los partidos Cruz Azul vs Querétaro y Santos vs Monterrey serán miércoles y sábado, y América vs Toluca y Pumas vs Tigres, jueves y domingo.