Implicada en fraude

Wendy Braga dejó A oscuras me da risa desde el mes de abril y a la fecha continúan vendiendo la obra con su imagen, según ella, para registrar mejor taquilla. Así lo declaró en exclusiva para Grupo Cantón.

“Por ahí hay una publicidad que se dice que voy a estar en A oscuras me da risa, les quiero decir que ya dejé la obra desde abril y muchas personas me están escribiendo que ven mi foto en la publicidad y que van a ir a verme. Les recalco que ya no estoy en esa obra, ahora estoy en Cats”, denunció.

La joven actriz de Like y Nosotros los Guapos ya le ha informado a la producción de Alejandro Gou sobre este asunto: “Ya le he comentado a Gou, pero pues qué puedo hacer, me sigue llegando la información de que está mi foto ahí, les reitero que yo ya no estoy en esa obra”, dijo.

Por lo pronto ella ya se encargó de denunciar este hecho en redes sociales: “Por lo menos ya hice la aclaración en redes sociales, a mis seguidores, que sepan que no; que sí estaré en sus ciudades pero con Cats, vamos a estar en Veracruz, Toluca, Puebla, Guadalajara, Monterrey”, comentó.