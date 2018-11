A Chabelo le gusta ser inspiración para memes

México.- Xavier López ‘Chabelo’ es una de las figuras públicas preferidas que ha dotado de gran inspiración a los internautas para la realización de memes, sobre todo con el tema de la edad del artista.

Ante esta situación, ‘Chabelo’ aseguro al programa matutino de televisa, Hoy, que no se toma las cosas tan apecho, al contrario, las considera un homenaje para su carrera artística.

“Yo le estoy muy agradecido a todas y cada unas de las personas que se toman la molestia de escribir un meme con respecto a un servicio. Algunos son, posiblemente ofensivos, yo no lo tomo así… de todo corazón, y no hablo no más de dientes para afuera, les digo gracias”, expresó el actor.