Taylor Díaz, preso de la música

Por Edwin Hernández

Taylor Díaz; cantautor mexicano, originario de Veracruz, llega con una propuesta increíble que muestra en sus letras frescura y buena vibra, lo cual se ve plasmado en sus canciones que mezclan el pop y el reguetón, con su nuevo sencillo “Preso”.

“Este tema salió hace aproximadamente 2 meses, estoy muy contento porque tiene cerca del millón de reproducciones y acabamos de estrenar el video, en el hablo del por qué de la canción, pues viví una situación con mi exnovia, y gracias a las personas se ha hecho viral, ‘Preso’ habla de un momento fuerte como pareja en el que a pesar de los errores, si no hay amor no se perdonarían ciertas cosas, la escribí en un momento trágico, pero que me ha ayudado a entender mucho”, comentó.