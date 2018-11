El problema de ser bueno

Observando la forma tan fácil como ganó Kantyi, de Cuadra GL, el Clásico Revolución, me puse a pensar en dos cosas: uno, qué difícil lo tienen los adversarios de Germán Larrea, porque si bien en el pasado tanto Cuadra San Jorge como GL utilizaban la técnica de abrumar al rival por medio de inscripciones y nadie tiene sus recursos, ahora es más escalofriante, porque Rancho San Jorge está construyendo verdadera sangre campeona. Si no me cree piense en lo que me dijo hace poco un fiero adversario (deportivo, claro) de las casas de Larrea, “Huitlacoche y Jala Jala son realmente muy buenos”.

Sume a esto que la delegación mexicana en la Serie Hípica del Caribe se compone casi sólo de talento de estos dos, y que son favoritos en Miami en diciembre próximo, y tendrá una ecuación que augura un dominio de muchos años. Y dos, ni crea que han dejado la estrategia de ganar a base de inscripciones, de hecho, han aumentado y en 2018 SJ y GL están parejos, con 746 y 684 participaciones, respectivamente. Queda ver cómo se preparan Rancho la Soledad de Álvarez, Cocoyoc, J-A, Famous, etc., para 2019, porque este dominio aplastante amenaza con acrecentarse, porque ahora -a temblar- los ejemplares de Larrea están saliendo muy buenos.