Calles del Centro Histórico, en 300 mil pesos

Además les exige 6 mil pesos por metro y una renta de 100 pesos diarios para la venta decembrina; amenaza a quienes no le entran

Hugo Hernández

Jorge Martínez Castillo, actual Coordinador General de Reordenamiento de la Vía Pública del Centro Histórico, exigió el pago de 300 mil pesos al líder de la organización de Vendedores Asociados del Carmen y Colombia, para poder ocupar un espacio en la vía pública, pero como se negó, recibió amenazas de muerte y puso en su lugar a Guadalupe Alvarado Parra, quien sí cubrió la cuota.

Raymundo Pérez López, líder de dicha organización, acusó al funcionario público de querer llevarse su aguinaldo, mediante la extorsión a los llamados toreros que ocupan un espacio en las principales calles del Primer Cuadro de la capital.

“Incluso, para la romería de diciembre, nos pidió 6 mil pesos por metro y una renta de 100 pesos diarios, pero como a mí ya me quitó, porque no quise entrarle, ahora me tiene amenazado a mí y a todos los 300 comerciantes que formamos la organización”, denunció.

El 21 de noviembre pasado, el comerciante Raymundo Pérez, acudió a la oficina del Coordinador General de Vía Pública del Gobierno capitalino para cuestionarle sobre el nombramiento de la señora Guadalupe Alvarado Parra como representante de los comerciantes.

“Pero el servidor público respondió ‘que eran instrucciones de arriba, ya que la doña Lupita, había entregado los 275 mil pesos, los cuales yo me había negado a entregar como temporada de fin de año’”, relató a este medio el señor Raymundo Pérez.

Incluso, tuvo que acudir el día 19 de noviembre a la Agencia 4 del Ministerio Público, en la alcaldía de Cuauhtémoc, para presentar su denuncia por las amenazas de muerte que recibió por parte de Jorge Martínez, “porque prácticamente está haciendo su maleta y está cobrando sumas millonarias, y como yo no me presté a sus corruptelas, casi 300 mil pesos, vendió mi calle a la pseudo líder Guadalupe Alvarado”.

El líder de comerciantes señaló que el servidor público le ha entregado las calles a delincuentes como Manuel, alías ‘El Pozoles’, y ha puesto a policías a cobrar la cuota diaria que entregan los comerciantes.

FUE AMAGADO

“Ábrete porque si no te voy a matar y a hacer cachitos”, denunció el líder de los comerciantes desde 1994 que así fue amenazado

40 organizaciones de comerciantes se manifestarán en el Congreso de la CDMX en apoyo a Raymundo Pérez y exigir la destitución de Jorge Martínez Castillo.