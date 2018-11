Anunció Drogba su retiro del futbol

México.- Con una emotiva carta en redes sociales, el delantero marfileño Didier Drogba le puso fin a una carrera de 20 años en las que consiguió grandes victorias.

El delantero marfileño Didier Drogba confirmó este jueves su retiro como futbolista profesional.

A través de una conmovedora carta publicada en sus redes sociales, el ex delantero del Chelsea, dio a conocer su decisión de dejar las canchas después de 20 años de carrera en los que consiguió grandes victorias.

“1989 cuando o donde todo empezó.

Cuando pienso en los últimos 20 años de mi carrera profesional, mirar esta imagen no puede enorgullecerme más de lo que he logrado como jugador, pero lo más importante es cómo este viaje me formó como hombre.

Si alguien te dice que tus sueños son demasiado grandes, sólo dale las gracias y trabaja más duro e inteligente para convertirlos en realidad.

Quisiera agradecer a todos los jugadores, entrenadores, equipos y aficionados que han conocido esta vez en una experiencia única.

También un gran agradecimiento y amor a mi familia, mi equipo personal para apoyarme en toda mi carrera durante todos los altibajos, sin importar.

Espero con interés el próximo capítulo y espero que Dios me bendiga tanto como lo hizo para mi carrera futbolística”.

Su club agradece

Por su parte, el Chelsea, club con el que consiguió cualquier cantidad de títulos -cuatro de Premier League y una Champions League-, recordó los mejores momentos de Drogba en su paso por Stamford Bridge.

Es así que, a sus 40 años, se retira uno de los mejores delanteros que ha visto el mundo en los últimos años, que a lo largo de sus 20 años consumió 17 títulos y llevó a su selección, Costa de Marfil, a tres Copas del Mundo.