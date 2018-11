Susana Dosamantes defiende a su retoño

Como buena madre, Susana Dosamantes trató de defender a su hija Paulina Rubio por subir un video donde decía: “Nos gustas, Donald Trump”, durante uno de sus conciertos. La actriz quiso defenderla, pese a todas las opiniones en contra que desató:

“Qué, si no tenemos sentido del humor los mexicanos, que agarremos un peine y nos cortemos las venas; si no nos reímos de todo, por favor, no era una cosa de mala onda, el sarcasmo mexicano de que te lo digo Pedro, para que entiendas Juan. Pero si lo entendieron bien o si no, no pasa nada”, dijo.

La veterana actriz de cine y televisión recalcó que los mexicanos deberíamos tener sentido del humor y no tomarnos tan a pecho ese video: “Yo creo que todos los mexicanos tenemos que tener sentido del humor; si no, estuviéramos muertos de la bilis todos los mexicanos, con todo lo que está sucediendo en nuestro país, más vale que sigamos conservando el sentido del humor y el sentido del humor nos lo da nuestra raza, porque hasta de la muerte nos reímos”, declaró.

En otros temas, Susana también opinó sobre el reciente concierto que dio Paulina Rubio junto a Thalía, Gloria Trevi, Paquita la del Barrio, Yuridia, entre otras: “Las que Mandan, y fíjate que sí son las que mandan. Qué bueno que lo hicieron y divirtieron al público y que vean el poder de la mujer mexicana, somos fuertes allá”, finalizó.