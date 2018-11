Recibe el premio Luis Buñuel

Victoria Abril, cantante y actriz española, ganadora del premio Goya en 1995, por la cinta Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, se encuentra de visita en nuestro país para recibir el premio Luis Buñuel, por su aportación a la industria fílmica de Iberoamérica, en el marco previo a la inauguración del sexto festival de cine de España. “Nunca es amargo recibir un premio, aunque te hayan dado muchos. Muchas gracias por quererme tanto.”, comentó, agradecida de estar en tierras mexicanas y pidiendo una oportunidad para hacer cine 100% mexicano.

Así mismo la actriz madrileña, resaltó que no todos los hombres inmersos en el gremio del cine son acosadores. Nunca he tenido que acostarme con nadie para hacer una película”, recordó que no estudió para ser actriz, sino que se ha ido formando desde su primera película, Cambio de sexo en 1977, y dijo que sus inicios fueron en el ballet.