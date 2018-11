¡De regreso! Arctic Monkeys anuncia concierto en CDMX

México.- La banda británica de rock Arctic Monkeys anunció su regreso a la capital del país con un concierto en el Foro Sol el 24 de marzo de 2019, donde compartirán escenario con el músico Miles Kane y la agrupación The Hives.

Liderados por Alex Turner, los Monkeys presentarán al público mexicano “Tranquility Base Hotel & Casino”, su más reciente álbum de estudio y el sexto en colocarse, de manera consecutiva, como el número uno, así como el vinilo que más rápido se ha vendido en los últimos 25 años.

OCESA informó mediante un comunicado que los boletos para el “show” estarán disponibles en preventa para fans los días 24 y 25 de noviembre; preventa para tarjetahabientes de conocido banco los días 26 y 27 del mismo mes, y venta general a partir del 28 de noviembre.

We’re excited to announce our Mexico and Peru headline dates in March 2019 with support from @TheHives & @MilesKaneMusic (Mexico City) and @LosOutsaiders (Lima).

Tickets go on general sale on Wednesday 28th November. For more information please visit https://t.co/wgmLrIFsHp pic.twitter.com/yPwN4tciyg

— Arctic Monkeys (@ArcticMonkeys) November 22, 2018