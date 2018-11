¡Adiós paquetito azul!

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com…. Sígueme -estimado lector- en @LaPlataforma0 en FACEBOOK, @LaPlataforma_ en TWITTER y la-plataforma.com EL PORTAL WEB, donde hay más información, fotos y documentación contundente de los casos de corrupción aquí publicados…RODRIGO HERNÁNDEZ GÓMEZ, alias PAQUETITO AZUL, el más grande alfil de CIRCUNCISIÓN HINOJOSA PUEBLA, director de PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, huye vía jubilación de PEMEX y aprovecha la amnistía ofrecida por el próximo PEJIDENTE y espera una fastuosa jubilación que es lo de menos comparado con el desfalco multimillonario que deja en la división de Servicios a la Explotación, por citar algunos casos: fue responsable de la caída de la plataforma AYATSIL, el nepotismo e influyentismo que demostró al darle subcontratos a su hermano, los fraudes hechos a los contratos con la venta de infraestructura a BLACKROCK, principal escollo para el próximo PEJIDENTE, el pago excesivo de tiempos muertos –rentas- de barcos de trabajo, y la adjudicaciones millonarias a PIN y THYPOON donde PAQUETITO AZUL fue el principal actor y firmante de semejantes fraudes, entre otros…Y esto es la punta de la larga cola de la corrupción en SAE…También en SAE, la minita de hace 10 años de GABRIEL LAGUNES GALLEGOS no se acaba ya que sigue trabajando con las compañías JOYCA, ELISA Y ASOCIADOS, y CLAYVILLA, de su compadre a quien le asigna contratos desde Poza Rica, Villahermosa y Dos Bocas en Paraíso, cobrando por trabajos y mantenimientos no realizados de aire acondicionado, eléctrico, hidrosanitarios y obra civil desde 790 mil a 1 millón 200 mil pesos, pagando facturas infladas…En Poza Rica su compadre a través de la compañía de GUADALUPE GUZMÁN GUTIÉRREZ cobró anaqueles nuevos y entregó pura chatarra como de costumbre…No es posible que LAGUNES siga disponiendo como propios de los recursos de la nación con la venia de su jefe LEANDRO SÁNCHEZ y eso que todavía no ha sido nombrado gerente…No le tiembla la mano para autorizar sinvergüenzadas en contubernio con el subgerente de TRIPLE I y JOY…Ahí también despachan EL PIJUL, JJ FALCÓN, y su compadre EPITACIO SOLÍS, al que le voy a amargar sus paradisiacas vacaciones, pues le anuncio que no será el subdirector que supla a PAQUETITO AZUL, claro JJ FALCÓN ya se fue en el viaje y ya se cree gerente, por lo mismo ya está remodelando lo que era una sala de juntas en el edificio 4 donde está la Coordinación de Servicios a Intervenciones a Pozos, para -según él- hacerle su oficina, los acabados de lujo, alfombra, etcétera…Esta remodelación la están haciendo con desvío de recursos de los contratos discretos (TRIPLE I de GABRIEL LAGUNES, coordinador patrimonial), en complicidad con NICTE…Están usando las partidas de un concepto y con eso pagarán la remodelación…Todo en el CTA de Carrizal-La Herradura en Villahermosa…Habrá más.