Paren esas luchas

La lucha libre es un deporte espectáculo que con el paso de los años algunas promotoras han ido denigrando, poniendo en riesgo la vida e integridad física de los luchadores. Me refiero concretamente a las llamadas luchas extremas a las que no les veo ningún sentido y sí muchísimo peligro. Menciono esto porque en las redes sociales se hizo viral un video en donde un gladiador llamado Ángel o Demonio le arroja un block de concreto en la cabeza a su rival Cuervo de Puerto Rico, durante una función en la Arena López Mateos.

El momento es dramático, pues el luchador agredido, aunque se paró, tuvo que ser llevado al hospital de emergencia. Lo que yo me pregunto es: ¿Dónde están las Comisiones de Luchas de cada entidad? ¿Por qué permiten este tipo de combates? Yo creo que ya es momento de parar este tipo de luchas y evitar que los protagonistas se agredan con alambres de púas, lámparas de halógeno, sillas, tablas, tachuelas, clavos y todo lo que ponga en riesgo su vida y su salud. No esperemos a que suceda una tragedia, porque a eso no se le puede llamar lucha libre.

MUCHAS SORPRESAS

El CMLL tuvo un fin de semana candente, pues además del arranque del torneo La Leyenda de Plata, tuvo dos duelos de apuestas en los que se dieron igual número de sorpresas, pues Diamante Azul y Valiente les arrancaron el Campeonato de Parejas del CMLL a Rush y Terrible, lo más chistoso es que lo hicieron a lo Ingobernable, con un faul de La Joya del Consejo a El Toro Blanco.

Por otro lado, Niebla Roja dio el campanazo de su vida y dejó sin cabellera a Rey Bucanero, quien no supo aprovechar su experiencia y se quedó con la cabeza de rodilla.

Por último, les cuento que la serie Por la Máscara que se transmite por Space, ha alcanzado récord de audiencia y ha sabido captar la atención del público mexicano, lo que es un buen parámetro para que los cineastas y productores se den cuenta que la Lucha Libre sigue vendiendo y apuesten más por ella.