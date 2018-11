No es seguro comer lechuga romana en Estados Unidos

Justo a un día de la cena de Acción de Gracias, el Centro de Prevención de Enfermedades lanzó una contundente alerta: pedir a los ciudadanos en todo el país que no se consuman lechugas romanas debido a un brote de “Escherichia coli”.

“Los CDC advierten a los consumidores de EE.UU. de que no coman ninguna lechuga romana, y a los minoristas y restaurantes que no sirvan o vendan ninguna hasta que sepamos más sobre el brote”, señaló en un comunicado la institución.

Esta medida se implementó tras registrar 32 casos de personas infectadas en 11 estados e incluso se reportaron 18 personas enfermas en Canadá. Los primeros casos fueron detectados el ocho de octubre.

“Los consumidores que tengan cualquier tipo de lechuga romana en su hogar no deben comerla y tienen que tirarla, incluso si una parte de ésta ya se comió y nadie se ha enfermado. Si no sabe si la lechuga es romana o si una mezcla de ensalada contiene romana, no la coma y tírela. Lave y desinfecte los cajones o estantes en los refrigeradores donde se almacenó la lechuga romana.”

El más reciente caso de un brote de E.coli en Estados Unidos se presentó a inicios de este año, el cual desembocó en la muerte de cinco personas y cerca de 200 personas enfermas. La fuente resultó ser un sistema de drenaje contaminado que estaba cerca de una granja de lechuga en Arizona.