El 2018, el año más complicado para Checo Pérez

México.- El mexicano Sergio Pérez, piloto de Fórmula Uno del equipo Force India, correr en Abu Dabi significa el final de la que ha sido “la temporada más complicada de su carrera”.

El mexicano cuyo mejor resultado en Yas Marina, circuito de 5.554 kilómetros de longitud, ha sido el quinto en 2016, señaló que Abu Dabi será el último capítulo de un inusual año, pues ha sido la temporada más difícil por los problemas que sufrió, junto con su equipo, dentro y fuera de su auto.

Es importante señalar que la escudería Force India, antes del Gran Premio de Hungría, fue declarada en bancarrota hasta que Lawrence Stroll, el padre de Lance, piloto de Williams, compró al equipo; Pérez es acreedor de su equipo y ayudó a que más de 400 empleados no perdieran su empleo.

“Disfruto de Yas Marina porque se conduce en el atardecer; es una pista muy dura para los frenos, con énfasis en curvas lentas, por lo que se debe buscar que el auto sea estable en la parte trasera; es una pista donde hemos sido competitivos en los últimos años”, comentó el tapatío a TelcelRacing.

Pérez, quien es octavo en la clasificación de pilotos con 58 unidades, desea terminar la temporada con un buen resultado, pues todavía aspira a alcanzar la séptima plaza, la cual ocupa el alemán Nico Hulkenberg con 69 puntos.

Como cuando ya te quieres subir al auto pero apenas es Jueves! 😕 ••• Like when you already want to jump in the car but it’s just Thursday! 😕 pic.twitter.com/TB6iOmvpsg

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) November 8, 2018