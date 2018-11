¿Cuál es el origen del Día de Acción de Gracias?

Este jueves se celebra en Estados Unidos el día de Acción de Gracias, una celebración que nació hace más de 300 años pues según los orígenes se remontan a 1620 cuando el barco Mayflower llegó de Inglaterra a Plymouth (Massachusetts). A bordo de esta embarcación iba un centenar de religiosos y personas interesadas en asentarse en un nuevo territorio.

Cuando llegaron, un líder indígena ayudó a los extranjeros a cosechar la tierra y a sobrevivir a las inclemencias, según la versión histórica. Después de la primera cosecha exitosa que se obtuvo en noviembre de 1621, el gobernador del asentamiento de Plymouth, William Bradford, organizó una fiesta de celebración durante tres días en la que invitó a algunos nativos, Ese es considerado el nacimiento del día de Acción de Gracias.

Algunos historiadores, dudan de la veracidad de estas crónicas donde se narran los encuentros, se desconoce cómo se organizó ese acercamiento, si se llegó a pronunciar la palabra ‘gracias’ y qué se comió exactamente, más allá de las menciones a los pavos.

Para Steve Gimbel, un profesor de Filosofía en la Universidad de Gettysburg sostiene que hay una “mitología” alrededor de ese día. “Porque la historia la escriben los ganadores, olvidamos frecuentemente que los que están celebrando son los que en realidad fueron ayudados”, mencionó en una entrevista según El País.

El investigador agrega que: “Lo que se olvida es que los americanos nativos sabían perfectamente cómo sobrevivir, eran los colonos los que tenían problemas de hambruna”, subraya. “Fue la generosidad de la gente que ya estaba allí lo que les mantuvo vivos. Así que cuando damos las gracias, lo que realmente estamos haciendo es agradecer a esa gente [los indígenas] que estaba allí para ayudarnos”.

Acción de Gracias es una tradicional celebración familiar, inclusive es más importante que la Navidad para algunas personas. La gente se felicita ese día con antelación. Las calles están vacías la tarde del jueves. Y el ritual de compartir una mesa alrededor de un pavo forma parte de la identidad de los ciudadanos de ese país.

Actualmente el significado a variado pues se supone que estas fechas son de reflexión y el agradecimiento, sin embargo en estos días es cuando mayor tráfico aéreo hay en el país, los partidos de americano reúnen a millones de familias frente al televisor y por supuesto, el famosísimo Black Friday ( Viernes Negro), el día con mayores descuentos comerciales.

And you thought rush hour on the roads the Tuesday before Thanksgiving was bad…here’s 5:00 traffic in the Sky. #Thanksgiving #RushHour #planes pic.twitter.com/n2DfLswZwd

— Henry Rothenberg (@HenryRothenberg) November 20, 2018