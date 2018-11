A un paso de la gloria

Ciudad de México.– Para muchos es considerado un invasor en las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), sin embargo, poco a poco y con cada una de sus actuaciones King Phoenix ha ido conquistando al público conocedor de La México Catedral, y este fin de semana tendrá la gran oportunidad de dar un golpe de autoridad y alcanzar la gloria en el monstruo de mil cabezas.

King Phoenix (Rey Fénix) disputará el proximo viernes la Final por el título del Torneo La Leyenda de Plata contra Bárbaro Cavernario, con quien hace algunas semanas protagonizó una de las mejores batallas que se perfila para ser considerada La Lucha del Año.

Para Fénix tiene un significado muy especial esta contienda, pues además de tener la posibilidad de alzarse con el trofeo, también ganaría la oportunidad de enfrentar al Campeón de la edición anterior, Volador Jr, y convertirse en monarca absoluto.

Al respecto, Phoenix platica con Grupo Cantón y asegura: “Es una experiencia nueva, es la primera vez que participo en un torneo de este estilo, y me sirvió muchísimo, pues son demasiados movimientos, mucho talento y muy buenos luchadores, pero creo que demostré de qué estoy hecho, y ya estoy en la Final, ya se dieron cuenta a qué vine al Consejo”.

Agrega que en 2018 y 2019 King Phoenix (Rey Fénix) ganará todo lo que le pongan en el camino y comenzará con este gallardete, por lo que le manda un mensaje a su contrincante:

“Cavernario, me alegra saber que el segundo finalista del torneo eres tú, no tan viejo conocido, pero ya demostramos en un mano a mano, en el que mantuvimos al público al filo de la butaca, la calidad y el nivel que podemos dar en una lucha frente a frente, las que son mis favoritas, y creo que esta Final va a ser el doble de espectacular; la gente, tú y yo, y luego Volador, sólamente quiero demostrarle al público que King Phoenix está hecho y pulido de lo mejor”. De pasada le advierte a Volador, “cuando inicié en esta carrera me dijeron:

‘Quieres ser de los mejores, entonces tienes que ganarle a los mejores’, y Volador no te tengo miedo, te lo demostré en el terreno independiente, te lo demostré aquí en el Consejo. Rey Fénix no se espanta, está preparado, sólo estoy esperando la fecha para saber quién es el mejor luchador del mundo en la actualidad”.