Verónica Castro no participará en La Casa de las Flores

!Pues que siempre no¡ A pesar de que la actriz Verónica Castro comentó hace unas semanas que sí participaría en las nuevas temporadas de La Casa de las Flores, ahora ella misma es la que se ha encargado de confirmar que eso ya no será posible.

En entrevista para el programa “Ventaneando”, la actriz que personificó a Virginia de la Mora, expresó los motivos por los cuales ya no participará en la serie dirigida por Manolo Caro.

“Yo no quería, pero así se dio. Me llaman para hacer algunos capítulos nada más y aparecer con la pura voz entonces dije que así no, o es todo o es nada. Así soy yo”, expresó la Vero Castro.

“Es un definitivo no, así quedó ya”, agregó la actriz.

Sin embargo, Verónica Castro quiso dejar en claro que su relación con Manolo Caro quedó en los mejores términos, por lo que no descarta trabajar con él futuros proyectos.

“Quiero que trabaje libre y tranquilo y yo con él puedo hacer cosas maravillosas, yo lo sé y me va a escribir algo padrísimo y lo voy a volver a hacer, pero en esta ocasión él ya tiene su idea en la cabeza de otros personajes. Yo quiero mucho a Manolo y él lo sabe. Yo estaré para cuando él tenga algo más para mí“, refirió Verónica Castro.