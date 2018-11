Regresa con la criada malcriada

Luego de que nuestra querida María Victoria fue a parar al hospital porque le entró una bacteria maligna en el estómago y que la mantuvo dos días hospitalizada al sur de la CDMX, ahora la primera actriz se encuentra totalmente recuperada y con ánimos de iniciar el año que entra con muchas ganas, pues tiene planeado regresar al teatro con la obra que la consagró en el teatro: La criada malcriada. En exclusiva para GRUPO CANTÓN la artista jalisciense dio los detalles.

“Omar quiere hacer La criada malcriada, la obra que hice en el teatro y que duró cinco años. Ahorita estamos en pláticas y checando todos los detalles… Omar Suárez es un gran productor y le tengo mucha confianza, por eso sí me gustaría regresar al teatro con esta obra que me trae muchos recuerdos”, platicó.

La actriz de 85 años de edad se tomó todo este año para descansar, sin embargo, extraña los escenarios: “Me han estado hablando para cantar y para hacer conciertos, presentaciones pues, pero ahorita en este año no quiero trabajar, ya me acostumbré a estar de floja en mi casa, rodeada de mi gente. Yo empecé a trabajar desde los 9 años y no había parado, ya era tiempo, pero sí extraño cantar, actuar y estar arriba de los escenarios, es mi vida”, dijo la actriz, que a la fecha ha realizado más de 40 películas y 20 telenovelas.