VIDEO: Luchador propinó tabicazo a su rival

Ciudad de México.– La imagen del tabicazo de Ángel o Demonio a la cabeza de Cuervo de Puerto Rico, durante la función del pasado 19 de noviembre en la Arena López Mateos, que enseguida se viralizó en redes sociales, trajo consigo un capítulo terrible y dramático para el boricua.

De hecho, el esteta de la llamada Isla del Encanto, tras este instante, que algunos tipificaron como intento de homicidio, ayer fue sometido a una operación de alto riesgo para drenarle un coágulo de sangre en el cerebro, misma que para su buena fortuna resultó exitosa.

Mientras, respecto a las acciones a realizar en contra del agresor, algunas empresas del pancracio que engrosan a Promotores Asociados de Lucha Libre A.C. (PALL), ya presentaron una petición formal para que éste pierda su permiso como luchador profesional.

TODOS UNIDOS

Algunos de los elementos que fueron parte de Rumores Blasfemos, por los rumbos de Tlalnepantla, se unieron para realizar una nueva función este jueves 22 de noviembre a las 19:45 horas en la Arena Naucalpan, con el fin de recabar fondos para ayudar en la recuperación del gladiador puertorriqueño.

L.A. Park. Hechicero, Demus 666, Los Oficiales, El Hijo de Dos Caras, Carta Brava, Mr. Niebla, Los Trauma, Rosy Moreno y Keira, entre otros, se ofrecieron para actuar, sin cobrar un solo peso, con tal de favorecer a El Cuervo de Puerto Rico.

Ángel o Demonio le partió en la cabeza al Cuervo de Puerto Rico en una lucha extrema en la Arena López Mateos.

Espeluznante momento pic.twitter.com/eMcdeAvIQI

