Llegada de Martino al Tri no es oficial

Ciudad de México.– Ante las amplias posibilidades de que Gerardo Martino sea el próximo director técnico de la Selección Mexicana, se ha comenzado a hablar sobre su cuerpo técnico, en el cual, el nombre de Gabriel Caballero ha sonado con fuerza para formar parte de él.

“No sé, son rumores o suposiciones por cosas que se han empezado a deducir, pero en realidad, primero, El Tata es una persona muy respetuosa de los momentos, él tiene un compromiso en Estados Unidos y hasta que no termine de ahí, hará oficial lo que tenga que hacer oficial, y llegará a los acuerdos que tenga que llegar.

“Después, decidirá o verá qué le hace falta con colaboradores y todo, pero conmigo nadie ha hablado nada, estoy comprometido con Bravos”, asegura en la plática con Grupo Cantón el propio Caballero, a quien le halaga que se le vincule con el Tricolor, pero prefiere esperar.

“En su momento se verá, la Selección es la Selección, no hay nada mejor, pero también hay que ver cuáles son los roles y cuáles son las circunstancias, yo creo que es hablar de más, hoy no es necesario, por supuesto es un honor que se me nombre y que se me tenga en cuenta para tal situación en la Selección, pero tampoco hay una versión que diga que va a ser así”, sentencia el actual timonel de FC Juárez.