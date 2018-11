¡La vida en rosa!

Sígueme estimado lector a través de mis redes (Facebook, Twitter y la-plataforma.com) donde tengo más información, fotos y documentación de los casos aquí presentados…Pues con la novedad de que el Gerente del Activo AIPBSA02-04 (Litoral) GONZALO JESÚS OLIVARES VELÁZQUEZ, durante su periodo vacacional ya hace algún tiempo, dejando un caos las coordinaciones de MANTENIMIENTO y OPERACIÓN, ya que debido a la falta de su liderazgo que ha mantenido durante su cargo ha dejado caer el ACTIVO perjudicando al personal que viene laborando y permitiendo que trabajen bajo insultos con palabras altisonantes, humillaciones y abuso de autoridad por parte del actual ENCARGADO DE DESPACHO del Grupo Multidisciplinario de Mantenimiento VICENTE GONZÁLEZ TORRES el cual ha implementado una seria de medidas que atentan contra la salud y bienestar físico, emocional y familiar del personal que colabora en esa coordinación; imponiendo jornadas laborales infrahumanas de hasta de 20 horas continuas incluyendo sábados y domingos (adicional a las guardias de fines de semana) con tal de cumplir con su meta para conseguir el nivel, ya que está asignado como encargado de despacho, comprometiéndose ante la Subdirección metas imposibles de cumplir en corto plazo, exponiendo al personal a altas horas de la madrugada para llegar a sus casas, sometiéndolos a un nivel de estrés que ya ha ocasionado que trabajadores acudan al servicio médico con pre-infarto y presión alta, todo esto derivado del trato recibido, a base de insultos, humillaciones, burlas y amenazas…Asimismo al personal que labora en las instalaciones Marinas le exige laborar a altas hora de la madrugada sin respetar procedimientos de seguridad atentando con la integridad del personal y las instalaciones, y como si fuera poca toda la presión que ejerce en la oficina de igual forma, presiona a través de las redes sociales (whatsapp) en horarios de comida y altas horas de la madrugada, molestándose e insultando si no es atendido su llamado, afectando con ello la estabilidad familiar y emocional del personal que por más esfuerzo que hace no logra satisfacer las exigencias solicitadas por GONZÁLEZ TORRES, todo esto con la avenencia de OLIVARES VELÁZQUEZ, permitiendo que se pase por encima de los derechos de los trabajadores ya que GONZÁLEZ TORRES a su llegada mandó a cancelar las vacaciones de todos los trabajadores que tenían programa a partir de julio y reanudando al personal que se encontraba gozando de ese derecho, porque argumentó que nadie servía para nada y que los actuales superintendentes les habían regalado los niveles, amenazando con cambiar al personal y traer a su gente…Todas estas arbitrariedades son solapadas por la Subdirección de Aguas Someras 02 al mando de JORGE MORALES, ya que la encomienda es elevar al máximo la presión laboral del personal para orillarlos a renunciar y así poder colocar a gente de su equipo de trabajo…Ya que en ocasiones GONZÁLEZ TORRES ha dicho “que ahí va estar el que aguante la presión” si no, que renuncien…Así es estimado lector se siguen cometiendo actos denigrantes de abuso de poder y abuso de autoridad, así como exponer al personal a trabajar en un ambiente hostil y constantemente vigilancia por el asistente personal de GONZÁLEZ TORRES, JULIO CÉSAR ASCENCIO que su función es mantener vigilado al personal haciendo rondines por los pasillos cada hora, por lo que seguiremos informado esta clase de arbitrariedades cometidos por altos funcionarios de PEMEX…Habrá más.