Fallas no le afectaron

EDWIN HERNÁNDEZ

El pasado sábado se llevó a cabo el concierto Las que mandan, en el Forum de Inglewood, en Los Ángeles, California, con la participación de Gloria Trevi, Paquita la del Barrio, Natti Natasha, Yuridia, Mariachi Divas, Paulina Rubio y Thalía, estas últimas, a pesar de no haber cantado juntas, y de la rivalidad que existe entre ellas, es la primera vez luego de su salida del grupo Timbiriche, que comparten un mismo escenario.

En el concierto de casi cuatro horas, la primera en salir fue Thalía, quien apareció de entre el público y avanzó por los pasillos portando un bastón de selfies, teniendo de fondo el tema Me oyen, me escuchan. pero fue opacada por deficiencias en el sonido que constantemente tuvo fallas; sin embargo, no contaban con la astucia de la artista mexicana que hizo playback. La reacción inmediata de los fans fue protestar, incluso las fallas siguieron cuando hizo dueto con la dominicana Natti Natasha, afectando la participación de ambas al interpretar su canción No me acuerdo, la cual tuvieron que cantar a capella.

Caso curioso el de Paulina Rubio, que fue la antepenúltima en participar y su actuación fue impecable, porque el sonido le funcionó perfectamente, lo que creó una inconformidad en los presentes.

Después de esto, varios de los clubes de fans de la también actriz, se encontraban furiosos e hicieron gran alboroto en redes sociales al alegar que esas fallas no eran normales, y que podría tratarse de algún tipo de sabotaje, ocasionado por algún tercero contra Thalía.