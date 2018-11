De Turquía con amor para Caeli

Hace pocos días los seguidores en instagram de la guapa influencer Caeli, se vieron en shock trás notar que la cuenta había sido tomada por la fuerza por un grupo de hackers turcos. Estos piratas de internet provocaron todo tipo de estragos en la susodicha cuenta, borraron fotos, cambiaron la imágen de perfil, modificaron la descripción, he incluso subieron videos en vivo presumiendo el acto y colocaron mensajes burlones en su lengua madre y también en inglés. La pobre youtuber, totalmente desconsolada y entre lágrimas subió un video en Twitter pidiendo ayuda de instagram y de sus seguidores pero no recibió pronta respuesta. Ya por fin el mal trago pasaría y Caeli recuperaría su instagram, obviamente lo primero que hizo fue subir historias para agradecer a todos por su ayuda y demás. Este sería el final feliz, de no ser porque la protagonista de la historia no resistió el impulso de burlarse de sus captores cibernéticos y provocar con esto su furia. Acto seguido, estos criminales intervinieron su Twitter y le retiraron la verificación la cual es muy difícil de obtener. Moraleja: caperucita, sí el lobo en vez de tragarte te escupe, no lo molestes o te va a devorar.

