Chivas La Película: La historia de un sueño

Por Harry Plus

Ayer por la mañana, se realizó la presentación a prensa de la cinta Chivas la película, una producción cinematográfica que narra la historia del famoso equipo de Guadalajara, y sobre cómo es que consiguió, luego de una sequia de 11 años, ganar el trofeo de la Copa MX y la Liga MX. Pero más que una historia sobre futbol, es una narrativa sobre personas que buscan conseguir un sueño. En exclusiva para GRUPO CANTÓN, los directores Iván López-Barba y Rubén Bañuelos, esto nos comentaron.

“Estábamos trabajando un proyecto de ficción con Amaury Vergara (productor ejecutivo), y justo se da el tema de que rompe Chivas con Televisa y crean Chivas TV, y empezamos a seguir al equipo con la idea de hacer contenido para la plataforma, y unos meses después que tuvimos la cercanía con Matías (el entrenador) y los jugadores, nos dimos cuenta que estaba pasando algo más allá de los futbolístico, había una transformación humana que nos pareció única para filmar. Pocos equipos en la historia estaban viviendo lo que Chivas en ese momento, y ahí decidimos hacer una película”, platicó López-Barba.

Por su parte, Rubén Bañuelos esto dijo: “Nuestro interés era contar un proceso de transformación con un equipo en su mayoría joven y mexicano, con ganas de trabajar y triunfar con humildad, y por el otro lado con el entrenador Matías, que tiene un método mucho más allá del futbol, un tipo preocupado por el jugador, y ahí es donde dijimos, ‘aquí va a suceder algo’, estaba Chivas en el peor momento de su historia y era algo digno de contar”.

Sobre si la película está dirigida solamente para un sector aficionado al deporte o al equipo de las Chivas, el director Iván López agregó: “Nosotros no somos fans de chivas, pero vimos que estaba cambiando algo. La grandeza no es un resultado, si no un camino, empezamos cuando nadie creía en ellos.

La gente cree que es una película de futbol, cuando en realidad no lo es, es una cinta sobre la vida, el tema central es lo que tienes que hacer para lograr lo que quieres en la vida. Y la fórmula que vemos en la cinta, es la misma que debemos aplicar todos como personas para conseguir un sueño. Ese es el mensaje y utilizamos el futbol como vehículo para contar esa historia”, finalizó Iván López.

SABÍAS QUÉ?

La cinta se estrena el próximo 23 de noviembre

DATO

Iván Lopéz y Ruben Bañuelos, acaban de estar nominados a un Latin Grammy por su producción en conjunto Un mundo raro: las canciones de José Alfredo Jiménez