Horóscopo semanal de Yamarash del 19 al 15 de noviembre

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro. ●RITUAL EN LA FASE LUNAR● Ahora que hay Luna creciente en Aries usa una piedra de ágata para abrir los caminos y se logren los proyectos y objetivos que te propongas.

ARIES

Empiezas la semana con muy buena actitud y tratarás por todos los medios de no permitir que alguien te haga enojar pues quieres tener éxito en todas tus actividades. Quieres iniciar nuevas actividades o negocios pero no tienes el apoyo de las personas cercanas. Etapa de suerte en lo económico.

TAURO

Cuidado con documentos personales que podrías perder o que podrían robarte, cuídalos bien. Evita tropezar con la misma piedra pues no sería la primera vez que lo haces. No creas mentiras que te dicen de tus amigos.

GÉMINIS

Ocuparte más que preocuparte, es muy importante para iniciar tu semana con actitud de triunfador. Aprendizajes que te va dejando la vida y en los que empiezas a madurar para un mejor futuro. Si querías préstamos o favores se te concederá.

CÁNCER

No dejes que te subestimen pues hay personas que no confían mucho en ti pero demuestra que puedes dar agradables sorpresas. No dejes de creer en tus capacidades pues hay mucho que lograr en todos los aspectos de tu vida y ahora más que nunca tienes las oportunidades.

LEO

El inicio de nuevas actividades va a tenerte un poco tenso, hay personas envidiosa a tu rededor que tratan de quitarte de tu posición así que cuidate. No te metas en problemas y chismes que afecten en tu área sentimental.

VIRGO

Podrías empezar nuevas actividades aunque hay muchos detalles que solucionar todavía pues te falta dar tus mejores ideas y tampoco tendrás toda la comprensión que necesitas. En el aspecto sentimental hay algo que no te tiene por completo satisfecho pero intenta oportunidades y mejoras.

LIBRA

No piensas igual que otras personas y eso les molesta un poco pero debes explicar tus motivos sin alterarte. Significas mucho para muchas personas así que no descuides su amistad o la relación que tengas con ellos.

ESCORPIO

Trata de mantener buena disposición para entablar conversaciones con personas nuevas y para resolver problemas que hayan surgido en escuela o trabajo. Será una semana muy productiva y muy apasionada.

SAGITARIO

Cuidado con robos o cosas que podrían desaparecer por tu descuido, no te arriesgues. Das demasiada confianza a algunas personas y te quedan mal y se aprovechan de cosas que les has prestado y no te han devuelto.

CAPRICORNIO

Hay momentos que no estás del todo concentrado en tus actividades, atiéndelas para dar resultados precisos. Inicias una etapa de mucha suerte y buenos momentos en el aspecto económico y sentimental. Alguien piensa mucho en ti.

ACUARIO

No te aceleres al momento de contestar ante tus adversarios o compañeros de trabajo, se inteligente. Deja de pensar tanto en el futuro y ocúpate en hacer tu presente estable y feliz. Buen tiempo para iniciar negocios.

PISCIS

En ocasiones mezclas temas que no tienen nada que ver uno de otro y te complicas la existencia, ahora es tiempo de hacer las separaciones debidas. Tratas de quedar bien con personas que no se lo han merecido y eso tendrá sus consecuencias.

Que tus pensamientos se reflejen con acciones porque yo estoy contigo y ahora nada puede de tenerte Yamarash