Hasta la vista

Mendoza, Argentina.– El técnico de Tigres, y hoy interino en la Selección Nacional, Ricardo Ferretti, después de aceptar hacerse cargo durante algunos partidos del equipo Tricolor, mañana ante Argentina dará el cerrojazo a esta miniaventura con los verdes.

El trabajo, que en cuanto a resultados no fue el mejor, pues apenas pudo derrotar a Costa Rica en cinco partidos completados hasta ahora, no fue el que esperaba el propio timonel, pues reconoció en conferencia de prensa que las cuentas que entrega no son las debidas.

“Me voy tranquilo, pero incómodo porque los resultados no han sido lo que uno pretende, pero si hablo de paciencia también yo debo hacerlo.

“En los resultados quedo a deber, pero son cosas que hay razones, pero hay que aceptarlo y me voy tranquilo, pero no satisfecho, porque me hubiera gustado entregar mejores resultados”, agregó Ferretti.

Mientras, Tuca explicó los objetivos para los cuales fue contratado, aseverando que queda mal parado en cuanto a triunfos.

“Este interinato era para encontrar el tiempo necesario para tener un entrenador; en segundo, para dar oportunidad a los jóvenes y el tercero, si bien no me lo dijeron, era dejar buenos resultados y quedo a deber como responsable en ese punto”.

CONTRERAS

Aunque en la UANL El Bigotón cuenta con 12 jugadores foráneos en su plantilla: Nahuel Guzmán, Juninho, Francisco Meza, Rafael De Souza, Lucas Zelarayán, Ismael Sosa, Guido Pizarro, Eduardo Vargas, André-Pierre Gignac, Humberto Da Silva, Enner Valencia y Julián Quiñones, éste pidió reducir el número de extranjeros, a ocho, para darles más oportunidad a los jóvenes.

“Vemos que en las tres líneas, de los equipos en México, están ocupadas por jugadores extranjeros. En mi humilde opinión, creo que la cantidad en número por plantel es demasiado.

“Yo pienso que debe reducirse a un número, como a ocho por plantel máximo, y pensar a futuro en llegar hasta un poco menos”.