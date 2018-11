Hoy presentamos: ¿Juan Gabriel vive?

Apachurro, señora bonita. Empiezo a creer que en mi otra vida fui astróloga. Me encantan las estrellas empezando por el canal “Televisa”. Les cuento que el viernes comenzó “Mercurio Retrogrado” y aunque tiene muy mala fama, ¡yo soy fan!.

Mercurio es el planeta de la comunicación al estar retrogrado, esta no suele ser tan buena, cuidado porque vas a decir o twittear ¡cosas que no debes! De hecho creo que se adelantó, vieron el pajarito de Donald Trump, ósea su twitter mal pensados, después de los incendios de California este Géminis de sol ascendente escribió con la sensibilidad que lo caracteriza “el manejo forestal es deficiente y no habrá mas asignaciones del presupuesto federal para este tipo de emergencias”.

Todos deberíamos de tener mas empatía y sensibles ante este tipo de catástrofes, donde la madre naturaleza deja muy claro que no importa si eres tan famosa como Kim Kardashian o ganaste un Oscar como Guillermo del Toro, nadie esta exento. Regresando del Retrogrado para mi es echar un vistazo al pasado y todo lo que tenga la palabra RE- será fabuloso: RE-Organizar, Re-decorar, Re-visar, Re-conectar, Re-calentado, Re-vivir.

Hablando de eso Joaquin Muñoz insiste que El Divo de Juárez no está muerto anda de parranda. ¿Usted cree que vive Juan Gabriel? no creo estoy seguro contesto Muñoz, en un detector de mentiras que le puso el programa “Hoy”, donde sostiene su “argumento” con una verdad que a cualquiera pone a dudar aunque de inmediato sacaron el acta de defunción del cantante pero eso no importó, el seguía diciendo que Juan Ga !esta vivo!. ¿Será que una mentira dicha 1,000 veces se convierte en verdad? Eso solo diciembre nos lo dirá, que ya esta a la vuelta de la esquina y un chorro de famosos están poniendo su arbolito de Navidad, como Thalía que siempre toma la delantera hasta para llevarle el Grammy a Luis Miguel aunque de paso se llevo un abucheo porque el sol no fue a recoger su premio ¡pero la pobre que culpa! si ella nos oye, escucha y siente.

Continuando con lo retro me encanta este proyecto de Televisa donde regresaran las clásicas historias a la pantalla: “El Maleficio” “Colorina” “La Usurpadora” “Rubí” entre otras pero en formato de serie y con los mejores productores de la empresa. El lunes Regresa Gaby Spanic a la empresa gracias al programa “Hoy” y un pajarito me contó que a estas grandes divas: Gaby, Lucía Méndez, Barbara Mori, les están preguntando quien querrían que hiciera su papel en el 2019 ademas de invitándolas a una participación especial en las historias que protagonizaron.

No les digo el retrogrado trae cosas buenas sino me creen pregúntenle a nuestro próximo presidente AMLO, el cual por cierto esta semana anduvo de cumpleaños, checando su carta astral con mi maestra de Kabbalah Rachel Itic nos dimos cuenta que al lado de su sol que es Escorpio esta Mercurio retrogrado por eso el reintentar ser presidente los últimos 18 años, por fin le dio resultados.

Moraleja: Tienes de aquí al 5 de diciembre para reintentar. Este consejo te doy porque tu amiga Escalona soy.

PD: ¡No mientan por convivir!