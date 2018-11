Va por el Torneo La Leyenda de Plata

Ciudad de México.– El torneo Leyenda de Plata, que hace honor a una de las más grandes figuras de todos los tiempos de la Lucha Libre Mexicana, El Santo, es uno de los más prestigiados en las funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), por lo que muchos gladiadores de los Pesos Chicos y Medianos se preparan arduamente durante el año para ser tomados en cuenta para esta importante justa.

Uno de ellos es el lagunero Mephisto, quien dada su calidad es el luchador que ha participado en más ocasiones durante el mismo, pues ha sido parte en 11 de las 16 ediciones, aunque dada la calidad de sus rivales no ha podido llevarse aún el trofeo a sus vitrinas.

Y Grupo Cantón platica en exclusiva con El Káiser del Infierno: “Como todos saben, el Torneo de La Leyenda de Plata es para los Pesos más Ligeros dentro del CMLL, y La Leyenda Azul para los Pesos Pesados, y yo creo que está más reñida la competencia entre los luchadores que somos de Peso Bajo que entre los Pesados, porque hay pocos pesos Pesados y casi la mayoría somos de este nivel, por eso no he podido llevarme este codiciado trofeo, pero con la experiencia que he adquirido en las ediciones anteriores estoy seguro que esta vez podré alzarme con la victoria para enfrentar al Campeón de la edición anterior”.

Agrega que la tarea no será fácil, porque se enfrentará a los mejores Pesos Medianos que hay en el año, y la selección que hicieron en esta ocasión es de primer nivel, pues habrá rivales de la talla de Místico, Volador Jr, Bárbaro Cavernario, King Phoenix (Rey Fénix), Felino, Soberano Jr, Dragón Rojo y Titán, entre otros; sin embargo, confía en sacar su colmillo largo y retorcido.

“Yo creo que después de tantas participaciones tengo una gran oportunidad de ganar y estar en el aparador del Consejo, por lo que ahora seguiré otra estrategia, con la experiencia tengo que guardarme y tratar de llegar a los últimos, y no echar toda la carne al asador en el inicio del torneo, porque si llego a las Finales hay más posibilidades de perder por el cansancio y porque los rivales están mejor físicamente que tú, pero yo creo que el colmillo que se adquiere a través de los años me va a ayudar muchísimo también”, explica.

Asevera que se siente muy satisfecho de honrar a un grande de la lucha libre mexicana como lo fue El Santo, y más porque es la onceava vez que participa Sobeen el torneo La Leyenda de Plata:

“Eso quiere decir que me encuentro entre los mejores gladiadores que tiene el CMLL y once años se dicen fácil, pero mantenerte ahí en ese lugar, en ese sitio y con mis cualidades intactas, yo creo que es difícil. La experiencia que he adquirido en once veces ya debe repercutir esta vez, porque ya voy midiendo a los rivales, y ya sé de qué pie cojea cada uno, y eso me va a servir de mucho”.

BUSCA IMPONER RECORD

Por otro lado, Mephisto asegura que también espera que dentro del torneo La Leyenda de Plata surjan muchos retadores para su Campeonato Mundial Welter para seguir aumentando la cantidad de defensas que lleva: “En este momento llevo 13 defensas del campeonato, ya rompí mi récord de la vez pasada que lo tuve, y fueron 11, pero ahora espero llegar a 20 defensas, por lo menos”.

Explica que una de las tácticas que ha utilizado para retener tantas veces su cetro es la de vaciar a sus rivales, “hago que saquen todo, y ya cuando están flojitos y cooperando, meto mis castigos más letales, pues la mayoría de mis rivales son más jóvenes y vienen con la ilusión de pasar sobre el más experimentados para llevarse ese ansiado campeonato, pero no lo voy a permitir”.