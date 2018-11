Regresó a la cúspide

Para los partidarios de la naciente leyenda de As Macho, el As dosañero de Cuadra Falcón, el que La Rapid King Judea -el ejemplar que le arruinó la noche más importante de su joven carrera al arrebatarle el Futury Subasta Selecta, incluida una bolsa de ocho millones de pesos- no terminara en los primeros cuatro lugares del Futurity Desafío Crianza Mexicana, fue una muestra de que el improbable segundo lugar del pasado, fue sólo un pequeño tropiezo de un gran Campeón.

Porque As Macho, guiado por José Ángel Ambrosio, salió con convicción y simplemente demostró que sólo el imprevisto le puede arrebatar la gloria absoluta de vez en cuando, surcando las 350 yardas en tiempo de 17.20, siguiendo el riel interno como su línea de vida; estrategia que le dio el mayor porcentaje de una bolsa de 4 millones 250 mil pesos. Algunos dirán cínicamente que un “premio de consolación”, tras la decepción del Subasta Selecta, pero su marca de siete primeros y dos segundos en nueve salidas son indicativos de un atleta de élite, que será fuerte contendiente a Caballo del Año de la raza ligera, un galardón que creemos ganará luego de ajustar, con lujo de contundencia, las cuentas con La Rapid King Judea.