Pablo Montero se casará con su exesposa

GRUPO CANTÓN entrevistó a Pablo Montero, quien en exclusiva reveló que se casará a principios del 2020, a raíz de la buena relación que está sosteniendo con Carolina Wielink, de quien se divorció a petición de ella en 2017, a causa de una infidelidad por parte suya.

“Me quiero casar de nuevo con Carolina y, si Dios quiere, lo haremos en Cozumel, en 2020, bajo un ritual maya en el que estaremos solo ella y yo; no quiero que esté nadie más, porque deseo entregarle toda mi atención a la que volverá a ser mi esposa”, platicó.

Con elocuente madurez, Pablo se da cuenta el amor que lo rodea. “No entregaré anillo de compromiso, ahora sé que a Caro le interesan más cosas espirituales que materiales y por bienestar de nuestras hijas y de nosotros también, estamos mejor que nunca, conociéndonos día a día y lo que estamos haciendo nos lleva a otro nivel como pareja, ella a mí me ha tratado como nadie y ha demostrado lo mucho que me quiere y eso no se paga con nada”, dijo.