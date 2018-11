Más de 42 muertos tras incendio de autobús en Zimbabue

Zimbabue.- Al menos 42 personas murieron calcinadas y cerca de una treintena resultaron heridas en Zimbabue al incendiarse un autobús en la ciudad de Gwanda, en el suroeste del país, informaron hoy fuentes policiales.

El accidente se produjo el jueves por la noche, cuando el autobús de pasajeros viajaba por la carretera de Bulawayo en dirección a Sudáfrica, según señaló la portavoz nacional de la Policía, subcomisaria Charity Charamba, en declaraciones recogidas por el diario estatal The Herald.

Aunque las autoridades no han señalado la causa del mismo, el vehículo quedó totalmente calcinado, como se observa en imágenes publicadas en redes sociales.

Zim Red Cross first aid teams responded to a horrific accident around midnight at the 56km peg from Gwanda towards Beitbridge involving a South African bound bus. A total of 24 people have been ferried to Hospital while the number of deaths is still to be confirmed. pic.twitter.com/GSu3xRHFB7

— Zimbabwe Red Cross (@ZrcsRed) November 16, 2018