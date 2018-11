Chávez Jr. revela uso de drogas y alcohol por depresión

El ‘Hijo de la Leyenda’ señaló que tiene dos años en sobriedad y buscando su regreso.

Los Angeles, California, Estados Unidos.- El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. reveló este jueves que cayó tanto en la drogadicción como en el alcoholismo hace seis años cuando perdió contra el argentino Sergio “Maravilla” Martínez el cual le causó depresión.

“Cuando yo perdí con Martínez en 2012, tuve una decepción muy fuerte y empecé a tomar mucho, consumir drogas; tomaba, fumaba marihuana, muchas pastillas, tafil porque según yo tenía problemas para dormir. Dejé el alcohol desde hace dos años, lo dejé pero agarraba pastillas y al final era lo mismo, me estaba haciendo daño”.

También mencionó que en busca de la rehabilitación, acudió a la clínica de su padre Julio César Chávez, ubicada en Tijuana.

“Estuve en Tijuana alrededor de dos meses, en su clínica. Porque yo padecía mucho de ansiedad, para mí fue difícil porque al principio decía ‘¿por qué?, yo tengo dinero, mi casa, no estoy mal, pero después me di cuenta que estaba mal, que mi esposa y mis hijas se daban cuenta cuando yo tomaba y estaba mal”.

El retiro también le pasó por la cabeza luego de que en 2017 cayó ante Saúl “Canelo” Álvarez, en una pelea en la que fue derrotado por decisión unánime.

Sí (pensé en el retiro), si “Pensé en ya no volver a pelear. Dije ‘si estoy peleando en un peso que no es el mío y acepté las multas, debía tener dignidad’. Como unos cinco o seis meses no entrené y subí mucho de peso”.

Sin embargo, a pocas semanas de volver al ring el próximo 1 de diciembre ante Alfredo Angulo en el Staples Center de Los Ángeles, cree tener lo necesario para en el futuro derrotar al Canelo.

“Ganando un título mundial en mi peso y el siendo campeón, me tendría que dar la oportunidad (de pelear) porque yo se la di y le di todas las ventajas, si la gente quiere ver la pelea se tiene que hacer porque va a generar dinero que es lo que Canelo busca, si alguien le puede ganar a Canelo soy yo”, dijo en entrevista a Telemundo.