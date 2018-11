La intérprete de Egoista, Belinda,reveló que le gusta disfrutar su soltería y desea tener mil novios, el argumento, está joven y aún no quiere casarse ni tener hijos. Así lo declaró la artista Pop de nacionalidad española, al programa matutino HOY.

“¿El amor?, pero si estoy rodeada de amor, no necesito tener (novio), soy una mujer independiente, no me voy a casar pronto, no quiero tener hijos en este momento, soy muy joven, estoy muy guapa, quiero tener mil novios más, quiero conocer a novios en todas partes del mundo, así que no, no me casen”, contestó Belinda.

Los chismes alrededor de su carrera y su vida privada no brillan por su ausencia, pues no es cierto que la cantante ande saliendo actualmente con un hombre “muy guapo y adinerado”. Así que, por el momento, Belinda está soltera y probablemente – de acuerdo con sus declaraciones- así durará hasta que se le termine la juventud.

En cuanto a su carrera profesional, y no como cantante, el pasado 14 de noviembre presentó a los medios de comunicación su colección de ropa Neli 2018, una línea para la mujer moderna, según lo apuntado por la también emprendedora.