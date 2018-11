Anuncia WWE cambios en su cartelera en México

La función está programada para el 1 de diciembre en la Arena Ciudad de México.

Ciudad de México.- Después de las bajas por diferentes circunstancias y los cambios en las rivalidades en WWE, se anunció el cartel definitivo del evento que se realizará en México.

Los cambios principales ponen a la lucha entre AJ Styles y Samoa Joe como un combate sin descalificación, sin el título en juego, ya que Daniel Bryan le quitó el Campeonato de WWE este martes. Quién no será parte del viaje.

Además Ronda Rousey defenderá el Campeonato de RAW ante Nia Jax, en lugar de Alexa Bliss quien no está habilitada para luchar por una serie de contusiones.

El equipo que realizarían Dean Ambrose y Seth Rollins quedó descartado por la traición del primero, por lo que se enfrentarán en un mano a mano por el Campeonato Intercontinental.

Finalmente, el luchador de sangre mexicana, Kalisto, buscará el Campeonato Crucero ante Buddy Murphy.

A CONTINUACIÓN EL CARTEL COMPLETO; INCLUYE A REY MYSTERIO Y CIEN ALMAS

Combate sin descalificación:

AJ Styles vs. Samoa Joe

Combate por el Campeonato Femenil de RAW:

Ronda Rousey vs. Nia Jax con Tamina

Combate por el Campeonato Intercontinental:

Seth Rollins vs. Dean Ambrose

Combate por el Campeonato de Estados Unidos:

Rey Mysterio vs. Shinsuke Nakamura

Además:

Braun Strowman vs. Baron Corbin

Charlotte Flair vs. Mandy Rose

Elias vs. Bobby Lashley con Lio Rush

Finn Balor vs. Drew McIntyre

Rusev /Lana vs. Andrade Cien Almas /Zelina Vega

The New Day’s Big E & Kofi Kingston vs. The Colons

Combate por el Campeonato de Peso Crucero de la WWE

Kalisto vs. Buddy Murphy