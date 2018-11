A mostrarse ante El Tata

Córdoba, Argentina.– Gerardo Martino, desde Atlanta, Georgia, ya con la envergadura de ser el nuevo seleccionador nacional, observará el duelo entre Argentina y México, a disputarse esta tarde en el Estadio Mario Alberto Kempes de esta ciudad, para seguramente tomar sus primeros apuntes ya de manera más formal, y así empezar a delinear lo que serán sus convocatorias de arranque.

El miércoles por la noche se filtró que El Tata ya tiene un acuerdo de palabra con la Federación Mexicana de Futbol (FMF), y lo que resta es que éste rubrique su firma en un contrato por cuatro años, en el que ganará 2.2 millones de dólares por cada uno que esté al frente del Tri.

Martino, quien fue tentado por combinados como el de Estados Unidos, Colombia y también el de su país, aun cuando es cercano al actual presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio Fabián Tapia, optó por desechar esta oferta, porque se asegura que le deben dinero de cuando fue el DT de la albiceleste.

Descartando a los cafeteros, pues le sedujo más el proyecto del conjunto azteca y sobre todo la oferta, misma que podría alargarse un ciclo mundialista más, el profe tiene como objetivos ganar la Copa Oro 2019, clasificar a México en primero o segundo sitio de las Eliminatorias de Concacaf para la Copa del Mundo Qatar 2022, y por supuesto llegar al famoso quinto partido.

BUENA PRUEBA

Y desde Córdoba, en donde el seleccionado mexicano enfrentará a los ches, aunque no se oficializó la llegada del actual estratega del Atlanta United, el interino en el banquillo, Ricardo Ferretti, quien estará al frente en sus últimos compromisos, dejó claro que la camada que hoy dirige es el futuro.

“Creo que todo en la vida tiene un principio y un fin. Así como estuvo Maradona, un día tuvo que irse. Los jugadores que mencionan, llega un momento en que ya no estarán, no sólo para la Selección, sino su carrera. El punto importante es lograr cosas con estos elementos. Esto es un proyecto que ya inició y seguirá.

“Hay que analizar las circunstancias. En un momento dado se ponen como obligación las convocatorias, pero las obligaciones no son buenas, tampoco las invitaciones, hay que tener una mayor capacidad de decisión, y si a mí me invitan y no quiero, creo que lo honesto es decir que no quiero y dar chance a otros que sí quieran estar”, agregó El Tuca.

Del caso de Javier Hernández, compartió que “no he hablado con él, no es mi costumbre hablar con un jugador. Si yo quiero a través de una convocatoria lo hago, no tengo porque agarrar el teléfono y hablarles para decirles si quieren venir o no”.