Van 101 denuncias por abuso de autoridad en San Juanico

Tras el violento inicio de semana en San Juan Ixhuatepec -mejor conocido como San Juanico- hasta el momento, se tienen registradas 101 denuncias únicamente por el abuso policial de elementos de la SSP CDMX cometido contra vecinos de esta localidad mexiquense.

Así lo informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes además, agregaron que entre las denuncias de las víctimas, hay violaciones a sus derechos humanos, abuso de autoridad, daños a bienes y agresiones por los uniformados subordinados de Raymundo Collins.

Para esta investigación se comisionó a integrantes del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) a esa comunidad, a efecto de que los colonos levantaran sus denuncias; correspondientes a varios delitos, como daños a bienes y lesiones contra quienes resulten responsables.

Dos líneas de investigación

De acuerdo con Alejandro J. Gómez, Fiscal General de Justicia del Estado de México, hay dos lineas de investigación, una por el abuso de los uniformados capitalinos contra vecinos de San Juanico, y la otra por lesiones que pudieron haber sufrido elementos de las distintas corporaciones que estuvieron involucradas en los hechos de este lunes.

“De igual manera será requerida la entrevista ante el Ministerio Público de la persona que estuvo al mando de esta movilización”, puntualizó la FGJEM en un comunicado.

“Le pusieron un cuatro”

Según las declaraciones del acusado del robo a la gasolinería en la alcaldía Gustavo A. Madero, quien se dedica al oficio de soldador, Mario Enrique, exigió disculpas porque le pusieron un cuatro los policías de la capital.

“Estábamos ahí en la barda, grabando, viendo todo y a mí me dicen que soy el culpable, que soy el que hizo el robo cuando yo estaba en casa, a mí me sacaron de aquí, de mi domicilio, dijeron que me iban a meter por robo a gasolinera y robo de un radio que yo nunca tomé”, aseguró Mario Enrique, habitante de San Juan Ixhuatepec, reportó Noticieros Televisa.