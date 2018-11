Presidenciales enlodados

ARTURO RÍOS RUIZ-CDMX, HOY Y MAÑANA

EL ABOGADO DE EL CHAPO.- Jeffrey Lichtman se fue hasta arriba en su desesperada defensa del Chapo y enloda a dos figuras presidenciales, ante alboroto general de propios y extraños; en otros tiempos ni se insinuaba algo así.

Ayer, en el The New York Times, Lichtman rectifica, afirma que no fue El Chapo el que repartió millones de dólares y que fue El Mayo Zambada, el mero mero y quien repartió a los de arriba los billetes verdes a uno del 2006 al 2012 y el que aún está.

De por sí en las series de narcos así los presentan con nombres cambiados pero parecidos y fácilmente identificables a los grades políticos y jefes policiacos del momento, con algunas distorsiones en los tiempos y en las escenas, pero millones de espectadores lo creen a pie juntillas y en las pláticas se generalizó lo que hoy está en los medios.

Hay un dato revelador que nunca habíamos leído ni escuchado, afirma Lichtman que durante 20 años El Mayo Zambada estuvo encargado de los cargamentos de droga que ingresaron a Estados Unidos y que, en repetidas ocasiones, sobornó con millones de dólares al gobierno mexicano.

Lo anterior, entonces, implica a otros mandatarios y las cuentas sumarían a Vicente Fox y tendríamos que llegar a la conclusión que se hizo una práctica sumar los arreglos con los narcotraficantes desde el más alto nivel y eso explica la explosión de cárteles de la droga en todo el país.

Por eso, un estudio del Senado de la República detalla que 27 por ciento de los 2,500 municipios del país, están penetrados hasta la coyuntura por la delincuencia organizada.

Calderón y Peña, deberán demandar, este asunto no puede quedar sólo en el desmentido de Eduardo Sánchez, el comunicador de la Presidencia. El golpe mató la tranquilidad del ex y el que sale en medio mes.

TOMÁS A LA SSP.- Se apellida Pliego y tiene buena carrera en la vida pública, mas no se asoma ninguna experiencia en la delicada seguridad y ha estado desde hace más de una década cerca de ya saben quién. Pero pronto lo dará a conocer Claudia Scheinbaum.

Desde 1996, llegó al PRD apoyando a Andrés Manuel para dirigir ese partido, fue funcionario en la Delegación Cuauhtémoc y ha sido disputado y tiene ganas. Vamos a ver qué tal le va en esa misión que desbarata imágenes públicas.