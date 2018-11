Murió leyenda del country en EU

México.- El cantante de country y presentador de televisión estadunidense Roy Clark falleció este jueves a la edad de 85 años, en su casa de Tulsa, Oklahoma, debido a complicaciones de neumonía, confirmó su publicista.

Roy Clark fue conocido por su maestría en la guitarra, su conocimiento en el banjo, el violín, el mandolín, la armónica y otros instrumentos, lo cual le trajo oportunidades de presentar sus habilidades en proyectos musicales como la Orquesta Boston Pops.

Entre sus canciones más destacadas se encuentran “The tips of my fingers”, “Yesterday when I was young”, “Come live with me”, “Honeymoon feeling” y también una versión con una guitarra acústica de 12 cuerdas de “Malagueña” de Ernesto Lecuona.

De acuerdo al portal Variety, el guitarrista incursionó en la televisión como conductor en un programa de espectáculos dedicado a la música country llamado “Hee Haw” de 1969 hasta su conclusión en la década de los 90 junto a su amigo Buck Owens.

Clark recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, fue introducido en el Salón de la Fama del Country en el 2009, al igual que en el Salón de la Fama de Oklahoma y conmemorado por la Casa de Representantes de Oklahoma.